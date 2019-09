Stefano Sala e Dasha Dereviankina si sarebbero sposati sul Lago di Como

Stefano Sala ha sposato in gran segreto Dasha Dereviankina. È il sitoa lanciare l’indiscrezione...si sarebbero sposati in gran segreto il 15 agosto scorso. Il modello che aveva deciso di lasciare la fidanzata poco dopo la partecipazione al– pare anche a causa del flirt nato con Benedetta Mazza – sarebbe definitivamente tornato sui suoi passi al punto da avere scelto di portare all’altare la fidanzata storica.

Le nozze tra Stefano e Dasha sarebbero state celebrate in gran segreto sul Lago di Como. Alla cerimonia avrebbero preso parte esclusivamente i familiari dei due e un ristretto gruppo di amici intimi. L’indiscrezione relativa al matrimonio, non ancora confermata dai diretti interessati, è stata diramata solo un mese dopo il presunto evento. Per il momento, Stefano e Dasha hanno preferito non confermare o smentire la notizia e lo stesso hanno fatto quanti stanno loro vicino quotidianamente.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, il rapporto tra Sala e la Dereviankina, modella e sua collega, era entrato in crisi. I due si erano allontanati anche a causa di Benedetta Mazza, compagna di agenzia di Stefano diventata sua intima amica. Di fronte alle telecamere del reality show di Canale5 il modello non ha mai voluto sbilanciarsi. Più volte aveva dichiarato di voler restare fedele alla sua compagna. Solo una volta tornato alla vita reale, avrebbe preso una decisione definitiva legata al futuro della sua relazione. Uscito dalla Casa, aveva fatto sapere di avere lasciato Dasha e di volere approfondire il rapporto con Benedetta. Quella crisi è durata solo una manciata di mesi: archiviata la simpatia per la Mazza, che al momento risulterebbe essere single, Sala è tornato tra le braccia di Dasha. Da quel momento i due non si sono mai lasciati.