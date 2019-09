Michelle Hunziker non è incinta... e la smentita è tutta da ridere

Le voci su una nuova, presunta, gravidanza di Michelle Hunziker si rincorrono ciclicamente. Capita spesso che alla bionda conduttrice svizzera venga attribuita una nuova cicogna in arrivo e, spesso, la Hunziker decide si smentire con la sua tipica ironia. È quel che ha fatto anche in queste ultime ore, mostrando le pagine di una rivista in edicola questa settimana che insinuerebbe il dubbio dell'arrivo di un quarto figlio per Michelle Hunziker, il terzo dalla sua unione con Tomaso Trussardi. La conduttrice ha realizzato una serie di storie ironiche, mini-clip in cui scherza sula sulle “Fake news e fake curves”, come si legge nelle scritte in sovra impressione.

“I o non riesco a capire perché scrivono continuamente che sono incinta ”, dice Michelle voltandosi e mostrando una pancia posticcia, mentre regge in mano il giornale che ha rilanciato la notizia. “Vi sembra che abbia la pancia? Non è possibile, sono piallata ”, continua la conduttrice, mostrando il pancione finto. Nella storia successiva, la Hunziker fa capire meglio a cosa si riferisce la sua ironia, mostrando le “fotografie incriminate” in cui si parla di “ curve insolite. ”.

A quel punto, Michelle Hunziker spiega che le curve insolite non sono quelle mostrate nelle immagini del giornale, probabilmente derivanti da un pranzo troppo abbondante. Mentre parla, la svizzera è girata di profilo e, quando si volta per stare davanti alla camera, esclama: “ Le curve insolite sono queste! ” indicando un rigonfiamento anomalo sul seno, dovuto a una imbottitura utilizzata per lo scherzo.

Anche stavolta, quindi, Michelle Hunziker non sarebbe incinta e come sempre ha trovato un modo diverte, ironico e autoronico per comunicarlo agli oltre 4 milioni di follower.