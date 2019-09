Draghi : ancora rischi, giù Pil Eurozona

"Debolezza persistente dell'economia dell'Eurozona" e "rischi al ribasso" legati a un "rallentamento che riflette la debolezza del commercio globale e le prolungate incertezze". Le misure decise dal direttivo dellasono "una risposta" alla "bassa inflazione" e alla "debolezza dell'economia". Lo spiega il presidente dell' Eurotower,, in conferenza stampa. Restano "rischi al ribasso", afferma. E annuncia che la Bce ha rivisto al ribasso le stime sul Pil dell'Eurozona, tagliate per quest'anno dall'1,2% all' 1,1% e per il 2020 dall'1,4% all'1,2%. Abbassate anche le stime sull'inflazione dal 2019 al 2021 (1,2% quest'anno, poi +1% e +1,5%).