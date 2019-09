Guasti scala mobile : niente manutenzione, sospesi 4 dipendenti

L'ordinanza dell'inchiesta sull'incidente alla, dove rimasero feriti numerosi supporter delperchè l'impianto cominciò a ruotare all'impazzata. "". E spuntano le intercettazioni: "".

Dalle indagini condotte dopo l'incidente sulla scala mobile della stazione Repubblica a Roma, dell'ottobre 2018, sarebbe emersa "la mancata effettuazione delle manutenzioni,la loro incompleta esecuzione e,in alcuni casi, la dolosa manomissione di dispositivi di sicurezza degli impianti di traslazione". Ciò, osservano gli inquirenti, ha reso "concreto lo stato di pericolo per l' incolumità pubblica in relazione a svariate stazioni della metropolitana della Capitale".Intanto la sindaca Raggi dichiara : chi ha sbagliato pagherà. "Grave allarme per l'incolumità dei passeggeri della metropolitana di Roma". E' uno dei gravissimi passaggi dell'ordinanza che questa mattina ha portato alla sospensione per un anno di quattro dipendenti dell'Atac, mentre 11 sono stati indagati