Come in 50 volte il primo bacio! La 16enne Riley ha la memoria che si azzera ogni giorno

Sembra essere il celebre e romaico film con Adam Sandler e Drew Barrymore, ma invece è un vero e proprio calvario quello della 16enne statunitenseche, dopo unaccidentale alla testa, prima ha avuto difficoltà nel parlare e muoversi e poiche ha iniziato a resettarsi periodicamente costringendo l'adolescente a imparare le stesse cose tutti i giorni. La ragazza in un'intervista alle telecamere della trasmissioneha detto: "".

Una vicenda assurda in cui Riley si aiuta con foto per fissare i momenti trascorsi e non dimenticare le cose importanti, e poi scrivendo tutto su un quaderno. La famiglia della ragazza spera di avere delle risposte dai medici, che per adesso non riescono a fare altro che esternare il proprio sconcerto. "Ogni giorno sembra sempre uguale a quello precedente ed è sempre come se fosse l'11 giugno" ha detto la 16enne, riferendosi al giorno in cui è stata accidentalmente presa a calci in testa da una folla di studenti durante una esibizione di danza come cheerleader.

Subito dopo il colpo, la giovane infatti è rimasta esanime a terra e ha dovuto essere trasportata e ricoverata in ospedale dove è rimasta in cura a lungo. Il colpo alla testa le ha provocato convulsioni multiple e lasciato il cervello parzialmente danneggiato.: "Sono sempre molto confusa. Ho un calendario sulla mia porta su cui segno le cose da fare ma ogni mattina è una scoperta". Secondo i dottori, la parte destra del suo cervello è stata danneggiata dal colpo ma ancora nessuno ha saputo dare una spiegazione precisa del perché la memoria di Riley si ripristina continuamente anche più volte durante il giorno.