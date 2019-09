Impiccata e con le mani legate! 18enne trovata morta nel parco

La giovane è stata trovata morta impiccata, così è finita la vita della romana di 18 anni che stamattina è stata rinvenuta all’interno di un parco in via Galla Placidia, nei pressi di via Tiburtina. A scoprire il corpo - che aveva le mani legate con delle fascette - è stato il custode del parco che stava aprendo gli ingressi. Sul caso sta indagando la polizia, ma l’ipotesi più probabile è quella del suicidio, pare che la ragazza soffriva da tempo di depressione ed aveva già tentato in passato gesti estremi.

La sua scomparsa era stata denunciata ieri sera alle 21.30, la famiglia ha allertato le forze dell'ordine non vedendola rincasare e non avendo più sue notizie. Adesso la salma sarà sottoposta alle consuete verifiche medico-legali per stabilire l’esatta causa della morte.