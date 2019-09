Esco a prendere il latte! Il padre getta il figlio di 11 mesi dal ponte e poi va al bar

"Oggi ho perso il mio bambino, il piccolo che amavo. Ero a casa e non sapevo che mio figlio era morto fino a quando non sono arrivati gli agenti di polizia", la 2enne Emma Blood racconta l'incredibile e straziante storia shock, una tragedia che si è consumata mercoledì pomeriggio a Radcliffe, nella Greater Manchester, in Gran Bretagna. Il folle compagno ha ucciso il figlio di soli 11 mesi lanciandolo da un ponte dopo essere uscito di casa per un giro col bimbo in braccio.

Prima di uccidere il figlio, il 22enne Zak Eko Bennett avrebbe detto alla compagna che usciva di casa per andare a comprare il latte podorando con sé anche il piccolo. Da lì a poco il bimbo è stato gettato giù da un ponte nel fiume Irwell davanti a diversi passanti che hanno subito allertato la polizia. Purtroppo per il piccolo ormai non c'era più nulla da fare. Il padre è stato arrestato dalla polizia poco dopo in un bar della zona dove era entrato con tranquillità chiedendo un caffè. Alcuni testimoni hanno raccontato agli agenti tutto quello che era successo e di come sia stato assurdo il gesto del 22enne che si è comportato come se nulla fosse accaduto.

Il corpo del piccolo è stato recuperato senza vita dai vigili del fuoco e consegnato ai paramedici accorsi in ambulanza che hanno provato a rianimarlo prima di una disperata corsa in ospedale dove però purtroppo è stato dichiarato morto. L'intera cittadina è rimasta sotto choc ed in molti hanno testimoniato il loro dolore portando dei fiori sul luogo dove il piccolo è stato ucciso, la madre non riesce a credere a quello che è successo: "Sono viva anche se invece vorrei essere morta".