Il marito è già sposato! Mamma 27enne annega in mare la figlia neonata e il figlio di 5 anni

Una tragedia. Non ci sono altre parole per descrivere quello che è accaduto alla mamma di due bambini che in un impeto di rabbia mista a disperazione ha ucciso i figli e tentato il suicidio., 27 anni, devastata dalla notizia che ile che le aveva chiesto di diventare la sua seconda moglie in una relazione poligama, ha preso i bimbi e li ha portati al mare. Una volta arrivati in spiaggia, la mamma li ha, e poi ha tentato disperatamente di, ma non c’è riuscita. È stata salvata da alcune persone accorse per le urla terrorizzate di suo figlioe della piccolaEkaterina li aveva legati e poi stretti a se, dopo aver abbandonato la carrozzina della bambina sulla sabbia vicino alla riva. Milana è stata trovata morta in acqua, mentre Valentin è deceduto subito dopo l’arrivo in ospedale. La polizia ha dichiarato che la mamma è sotto custodia e che rischia fino ase condannata per il duplice omicidio.Un’amica ha raccontato che la sua vita è crollata quando ha saputo che il padre di Milana era già sposato con una donna nel suo Paese, l’. E ha aggiunto che era caduta in uno stato di “” dopo che l’uomo le aveva detto che voleva un matrimonio poligamo : «». La giovane mamma era di Vilyuchinsk, nella regione vulcanica della Kamchatka, una cittadina base per sottomarini nucleari, «».