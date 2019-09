Se ti vedo con un altro ti stacco la testa! Botte e minacce alla ex davanti ai figli

Botte e minacce, anche davanti ai loro, perché lei lo aveva lasciato. Protagonisti di una storia che arriva da, un comune nella provincia di, due giovanissimi. Lui ha ventitré anni, lei appena ventuno. I due giovani hanno avuto una storia lunga cinque anni e dal loro rapporto sono nati due bambini, oggi di due e tre anni. E ora i carabinieri hanno arrestato l’uomo per atti persecutori e tentata estorsione nei confronti della ex fidanzata.

A quanto ricostruito, la storia d’amore tra i due ragazzi è finita a causa dell’uso di sostanze stupefacenti da parte del giovane con la ragazza che, per preservare i due figli, ha deciso di interrompere la convivenza. Ma lui a quel punto ha iniziato a perseguitare la ex pretendendo soldi (senza lavoro, non poteva più disporre dell’aiuto dei genitori di lei) e in alcune occasioni l’avrebbe anche picchiata davanti ai bambini e al padre della ragazza. Il padre di lei sarebbe anche venuto alle mani con il giovane, nel tentativo di difendere la figlia. Circostanze che avrebbero convinto la giovanissima mamma a presentarsi dai carabinieri per denunciare l’ex compagno.

Una denuncia che però non ha convinto l’uomo a fermarsi. Il ragazzo si è infatti ripresentato sotto casa della vittima pretendendo a gran voce la restituzione dell’anello di fidanzamento e minacciandola. “Se non mi date i soldi ti brucio la macchina…te la distruggo”. E ancora: “A te ti ammazzo e se ti vedo con un altro ti stacco la testa e gliela faccio trovare sul comodino…tu devi stare solo con me e con nessuno altro”, le minacce rivolte alla donna. Il provvidenziale intervento dei carabinieri, avvertiti dai genitori della ragazza, ha evitato ulteriori conseguenze: i militari intervenuti hanno bloccato il ventitreenne che è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.