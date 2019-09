Qui ci vuole il burqa! Gemma Galgani a 69 anni beccata in bikini

Uomini e Donne tornerà presto in onda su canale 5 e sul trono over rivedremo l'instancabile. Il suo ritorno in studio era dato per scontato da settimane, dal momento che durante l’estate 2019 non ha incontrato l’uomo della sua vita. In attesa di rivederla in tv, ecco che nelle ultime ore Gemma Galgani torna a far parlare di sé. La dama è infatti finita nel mirino dei social per la. La dama è al mare, con uncolorato che molti hanno definito eccessivo per la sua età.

” ... per la rivista la Galgani non ha dimenticato lo storico Giorgio e spera di rivederlo al trono over. Ma il web è interessato ad altro e non perde occasione per lanciare dure critiche : “” e “” fino a “”. Non solo critiche, qualcuno ha sottolineato che la dama può essere un esempio per tante donne e che non c’è età per indossare un costume a due pezzi.