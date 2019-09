Fumo una canna prima di addormentarmi! La confessione spudorata di Ornella Vanoni

La grandeil prossimo 22 settembre compirà 85 anni e per l’occasione si è raccontata in un’intervista ain cui ha parlato della sua vita, dei suoi amori, dei suoi vizi, di soldi e della depressione. La cantante negli ultimi anni è cambiata molto e adesso vive con più leggerezza : “”.Nonostante la lunghissima carriera, non ha mai pensato troppo al denaro : “”.

Con il compagno il regista teatrale Giorgio Strehler ha vissuto un amore che definire tormentato è poco, una relazione fatta di passione e di enormi eccessi, le cose cambiarono quando si sposò con Lucio Ardenzi : “Quando mi sposai con Lucio, Giorgio mi telefonava tutte le sere. Faceva stalkeraggio con un telefono fisso. Era un lupo ferito. Ululava al di là della cornetta: ‘Put…a maledetta, dove sei?’. Cercavo di calmarlo”. In quel periodo faceva anche uso di droghe, ma ormai ha quasi smesso. Quasi, però: “Adesso la sera fumo una canna prima di addormentarmi. Mi serve per dormire”.



Poi ha parlato anche della sua depressione, una malattia che l’ha portata per un anno a restare chiusa in casa, a isolarsi completamente: “Sono stata un anno dentro casa senza voler vedere nessuno. Una mia amica, anzi una ex amica che credevo tale e si dimostrò una stronza, mi diceva: ‘Lo fai per farti notare’. Invece la depressione è tremenda, sottovalutata”.