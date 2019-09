Ma chi la conosce! Carolina Stramare è stata accusata di aver vinto Miss Italia grazie a Giulia De Lellis

La bellissima Carolina Stramare in questi giorni si è raccontata sulle pagine del settimanale ‘Chi’ e ha approfittato per rispondere a delle insinuazioni circolate sul suo conto. Miss Italia 2019 ha lavorato per un marchio che conta anche Giulia De Lellis tra i volti noti che lo sponsorizzano e per questo è stata accusata di essere stata avvantaggiata rispetto alle altre finaliste e di aver addirittura vinto grazie a questo.

Ecco le parole di Missi Italia 2019 : “Pensi che sono stata pure additata per questo. Prima di fare Miss Italia ho lavorato come modella ed è capitato di lavorare per spot televisivi, cataloghi, pubblicità. Mi hanno accusata di essere avvantaggiata rispetto alle altre Miss perché avevo già avuto a che fare con delle icone di bellezza, ma io la De Lellis non l’ho mai conosciuta né incontrata”.