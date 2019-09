Un selfie con il figlio del boss! Matteo Salvini questa volta l’ha fatta grossa

Matteo Salvini ancora nel centro della bufera, ma stavolta è colpa di una. A sollevare il caso Andrea Caso e Francesco Urraro, membri campani della, con la portavoce Virginia Villani della Commissione Lavoro alla Camera. A loro, riferiscono, stanno scrivendo indignati, in queste ore molti cittadini.. Riporta il Corriere della Sera.Sarebbe stato il giovane a postare lo scatto, accompagnato dalla scritta: “”. Dichiarano.

E ancora: “No, al Sud certe foto sono molto di più, sono lette talvolta dalle sigle mafiose locali come l’apertura di uomini dello Stato a poteri antistatali. Specie quando la Lega è al governo della città, come in provincia di Salerno, a Scafati (comune sciolto per camorra nel 2017) dove il clan Matrone è stato protagonista di loschi rapporti tra politica e camorra, proseguono i due parlamentari.”

Adesso c’è il rischio che questo selfie possa essere interpretato come un pericoloso messaggio e noi non possiamo assolutamente consentire che la questione passi in secondo piano. Matteo Salvini chiarisca subito, concludono i due parlamentari campani. E il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, «appoggia in pieno» la richiesta dei colleghi Caso e Urraro di avere chiarimenti da parte dell’ex ministro dell’Interno e capo della Lega riguardo allo «scatto con il figlio di un noto boss della camorra salernitana».