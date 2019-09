L'intimo di Michelly Sander rapisce i follower! L'ex Madre Natura si abbassa lo slip

Modella brasiliana, ex madre natura died ex fidanzata di, Michelly Sander incanta centinaia di follower su Instagram. La sexy modella brasilianaha 21 anni ed è di San Paolo... qualche tempo fa aveva risposto ad alcune domande dei follower circa la sua storia d'amore con Andrea Petagna: "". L'exdi Ciao Darwin vanta oltre 200.000 follower su Instagram e i suoi seguaci stanno diventando sempre di più giorno dopo giorno.

Michelly è una ragazza solare e nel corso di un'intervista rilasciata a Playboy si definì una ragazza estroversa, sincera, impulsiva, orgogliosa e disinibita soprattutto per quanto concerne l'argomento sesso: "Mi piace sperimentare nuove idee, le fantasie assieme a un partner che abbia le 'stesse pazzie'".



LaMichelly ama postare suuna serie infinita di fotografie che la ritraggono in semplici momenti della sua vita quotidiana ma anche in quella lavorativa dato che nella vita è una modella. L'ultimo scatto in intimo nero ha scatenato le fantasie dei suoi tanti fan che hanno preso d'assalto la sua bacheca con commenti di ogni genere.