Marito e moglie morti nel loro letto! Accanto il piccolo che dormiva

Una giovaneè stata trovatala scorsa settimana nella loro casa a, in Inghilterra. Accanto a loro è stato trovato il, fortunatamente vivo. Si è trattato probabilmente di un, col marito che avrebbe ucciso la moglie per poi togliersi la vita, ma sono ancora in corso gli accertamenti degli inquirenti.A trovare i corpi di marito e moglie,, di 31 e 33 anni, è stato il loro coinquilino, che si è accorto dei due corpi senza vita nel letto matrimoniale con accanto il figlio di due anni che dormiva.

Stando alla sua testimonianza, pare che Kirils si fosse lamentato negli ultimi tempi di essere: “Penso fosse depresso, mi ha detto che la moglie non lo capiva. Un tempo erano felici, ma ultimamente tra i due c’era molta tensione”, le parole dell’uomo che ha aggiunto che la moglie era arrabbiata col marito. Secondo una prima ricostruzione, Kirils non era andato al lavoro la sera prima di essere ritrovato senza vita. Per il momento, la polizia ha fatto sapere che lamentre la morte del marito non è trattata come sospetta. Saranno però necessari ulteriori test per stabilire le cause di morte di entrambi.

Trascorsi alcuni giorni dalla tragedia, Lyubov Zatsepina,, ha scritto un commovente post sulanciando un appello a tutti a “prendersi cura di se stessi e dei propri cari”. La mamma della trentatreenne ha ringraziato la gente per il supporto e per le parole gentili di questi giorni. “Grazie mille per l’aiuto e il vostro supporto e comprensione in questo momento difficile per noi. Siamo molto grati a tutti”, il messaggio scritto in russo dalla donna su Facebook. “Abbiate cura dei vostri cari”, il suo appello. Un persona che conosceva la coppia e che ha chiesto di non essere nominato ha descritto Lana come una ragazza “adorabile e felice”. “Era una famiglia bellissima, tutto ciò mi ha sorpreso”, ha aggiunto.