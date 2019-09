I miei dati rivelati dall'Enel! Così lo stalker ls ritrovata dopo 5 anni

La ragazza si era trasferita a Torino per iniziare una nuova vita e nascondersi dall'ex stalker. Ma dopo cinque anni - per errore - all'uomo sono stati comunicati tutti i dati della vittima e il nuovo indirizzo. Questa vicenda assurda di Torino vede protagonista Grazia, nome di fantasia. La ragazza era fuggita nel capoluogo piemontese per nascondersi dal suo ex fidanzato, con cui aveva convissuto in Puglia.

L'uomo, dopo la rottura, ha iniziato infatti a perseguitarla con appostamenti e minacce, tanto che il questore di Bari aveva deciso di emettere un provvedimento di ammonimento per tenerlo alla larga. Nulla da fare. Nonostante le varie denunce di Grazia, l'ex non voleva in alcun modo mollare la presa. E così, per evitare di vivere ancora in questo incubo, la ragazza si è trasferita a Torino per ricominciare una nuova vita. Lontana da lui.

Un nuovo lavoro, una nuova casa e un nuovo fidanzato: tutto stava andando (finalmente) bene, ma poi un giorno è arrivata la chiamata da un numero anonimo. Poi dei messaggi. Insomma, era lui e l'aveva trovata. Ma il problema è: come? Secondo quanto riportato dal Corriere, la ragazza proprio nei giorni prima dell'arrivo della chiamata aveva fatto il nuovo allacciamento di luce e gas. Ed è proprio l'Enel che l’aiuterà a capire che il suo ex ha ricevuto per errore una comunicazione dell’azienda della fornitura elettrica con il suo nuovo indirizzo di casa e il suo cellulare. Insomma, un errore.

Ma in questo caso un errore gravissimo. E così lui l'ha trovata e ha riniziato a tormentarla. "Ciao, sei Grazia? Sono l’amante del tuo fidanzato", le scrive nei diversi messaggi. Ma Grazia non ha intenzione di farla passare liscia ed è ora pronta ad agire legalmente. "Lui è tornato a minacciare mia sorella e io ho paura".