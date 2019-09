Brigitte Macron e il super ritocchino estetico... è praticamente irriconoscibile

Dalle ultime foto pubblicate dalsembrerebbe cheabbia esagerato coi ritocchi… La premiere dame di Francia, 66 anni, ha 24 anni più del marito e probabilmente sente un po’ il peso della sua età, anche se porta splendidamente i suoi anni. Di recente la Macron è stata paparazzata in, dove ha trascorso le vacanze insieme al marito Emmanuel e alla sua famiglia. Brigitte è sorridente, rilassata, felice e decisamente “” e ringiovanita.Dalle foto pubblicate da Chi sembra proprio che si sia sottoposta a un bel. E i conti tornano. Qualche settimana fa, infatti, la testata “Closer” aveva lanciato l’indiscrezione secondo cui Brigitte si sarebbe sottoposta a un bel ritocchino al viso in una clinica vicino a Parigi. Quelle di Chi sarebbero dunque le prime foto che le sono state scattate dopo il ritocco. In effetti, facendo un confronto con le foto scattate in precedenza, la Macron appare molto diversa. Più giovane.

. E si cura molto. Si veste sempre alla moda, ha sempre un trucco perfetto, fa attività fisica per avere quel fisico magro e spende cifre da capogiro per i capelli. Fin troppo. Qualche giorno fa è stata al centro delle polemiche in Francia per la cifra che spende dal parrucchiere. Ben 5mila euro al mese. Esatto, avete capito bene. Cinquemila euro. E chissà quanto avrà speso per la chirurgia…Ma davvero si è sottoposta alla chirurgia? Stando a quanto raccontato dalla rivista francese “”, a luglio Brigitte Macron sarebbe entrata all’interno dell’ospedale americano di, per una. Solo il giorno seguente, però, si sarebbe sottoposta all’intervento vero e proprio. Un intervento che, stando alle indiscrezioni, sarebbe durato circa 3 ore. A operare la Macron sarebbe stato uno dei chirurghi più affermati. Ovviamente…

Ma a che intervento si è sottoposta la Macron? Difficile dirlo. Quel che è certo è che l’operazione si è conclusa senza troppi problemi e che la Macron era sotto anestesia totale. Il risultato sembra buono ma forse, almeno a detta di qualcuno, ha esagerato un po’…