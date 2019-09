Litiga col marito! La moglie lo lega alla sedia e lo evira con un coltello

La coppia litigava di continuo e la, dopo l'ennesima lite, fa qualcosa di orribile... stordisce e immobilizza il marito legandolo ad una sedia, lo spoglia e con un coltello da cucina gli taglia tutto. E' successo in un'abitazione della, dove la 56enneè stata arrestata dalla polizia con l'accusa di rapimento e lesioni gravi nei confronti del marito 61enne

A chiamare i soccorsi è stato proprio il marito che, dopo essersi riuscito a liberare, ha chiamato la polizia. La moglie è stata immediatamente arrestata mentre il marito, portato in ospedale, ha subito un intervento d'urgenza per ricucire l'organo che era stato prontamente recuperato dagli agenti. Al momento non si sa se l'intervento chirurgico sia riuscito? e non è chiaro il motivo della lite che ha scatenato il raptus di violenza della donna.