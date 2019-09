Ma la Rai ti paga per questa roba? Alba Parietti infuriata a Vieni da me

Alba Parietti infiamma il pomeriggio televisivo della Rai... ospite della Balivo a Vieni da me che dopo l’intervista alla 58enne chiede all’opinionista e critico d’arte Daniele Radini Tedeschi di porre una domanda alla loro ospite. Ma qualcosa non va per il verso giusto. Radini Tedeschi si rivolge ad Alba Parietti, ma lei non sente la domanda e ironica afferma: “Con i miei 58 anni portati orgogliosamente sono diventata sorda”. Radini Tedeschi replica: “Allora più che un’alba sei un tramonto”. Gelo in studio e la Parietti risponde piccata: “Tu sei un nobile? Ti manca un po’ di nobiltà, potrei darti delle lezioni…”.

Ma le cose peggiorano con la domanda di Radini Tedeschi: “Come mai non ci sono state più pellicole come il Macellaio, è diventata vegana?”. Caterina Balivo prova a smorzare i toni: “Se è una battuta, non l’ho capita…”. Ma a quel punto, Alba Parietti è andata su tutte le furie e rivolgendosi a Radini Tedeschi afferma: “Ma la Rai ti paga per questa roba? Mi dispiace davvero…”. Gelo in studio. Caterina Balivo cambia argomento per superare il momento di tensione. La puntata continua.

Il loro botta e risposta in diretta tv ha letteralmente gelato il pubblico. Tutto ha avuto inizio quando Daniele ha fatto qualche battutina sull’abbigliamento di Alba Parietti: “Sono rimasto anche piacevolmente colpito da questo bellissimo pigiama vamp che mi ha svegliato, mi complimento”. Per poi esordire con la sua domanda: “Di solito le faccio cattive, vediamo se oggi potrò essere spietato“.