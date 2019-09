Kylie Jenner manda in tilt i follower con lo scatto nuda per Playboy

Kylie Jenner sulle orme di... La social mogul ha postato sul suo profilo Instagram unaper il servizio che ha realizzato pered è immediata pioggia di like. “”, ha scritto la beauty guru, che mostra il suo famosoposando accanto al compagno, il rapper. Unico indumento indossato: un cappello da cowboy. E i fan hanno apprezzato.Lo scatto della neo mamma, 22 anni, che suconta 146 milioni di follower, è stato subito gradito da quasi 10 milioni di persone. La foto, nelle prossime ore, rischia di superare il record dei 18 milioni di like incassato dalla prima immagine pubblicata in compagnia della figlia Stormi, che è stata per diverso tempo lo scatto con più “mi piace” di sempre, salvo essere superata dalla foto di un uovo, su uno sfondo bianco, pubblicata dalla paginae arrivata a ben 27 milioni di like.

In competizione perenne con laKim Kardashian,ha così rimediato ad un recentesui social, lasciando poco spazio alla fantasia dei suoi seguaci. Come reso noto da, la fashion e beauty influencer apparirà in compagnia di Scott sulla copertina della celebre rivista, nel numero di settembre. Gli scatti sono opera di Sasha Samsonova, la stessa fotografa ucraina che ha già realizzato più di dieci photoshoot per l’amica Kylie.Definiti dai tabloid statunitensi una coppia di genitori amorevoli e affettuosi,hanno già portato la figlia Stormi (di un anno e mezzo) su un tappeto rosso lo scorso agosto, all’anteprima del docu-film Netflix,. Dopo il silenzio social durante il periodo in cui è stata in dolce attesa, la giovane imprenditrice ha decisamente cambiato idea.