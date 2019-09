Un lato b da impazzire! Dayane Mello hot in intimo leopardato

Classe 1989,– modella brasiliana ed ex fidanzata di– ha una vita davvero frenetica. La modella trentenne di Joinville, infatti, si destreggia abilmente tra servizi fotografici per le copertine di moda più importanti, reality, programmi TV, videoclip musicali e gli attimi di quotidianità che condivide su Instagram per la gioia dei suoi fan. Infatti, sebbene la maternità l’abbia allontanata dal piccolo schermo, Dayane non ha rinunciato ai social dove posta metodicamenteImpossibile non essere rapiti dallo sguardo accattivante e dal suo corpo scolpito ma formoso al punto giusto.che le ha permesso di diventare una delle top model più famose e ricercate a livello internazionale. Ma, questa volta, a scaldare l’atmosfera sui social è bastato uno scatto in cui la vediamo posare di profilo mentre indossa della. Top corto con bretelline e brasiliana conferiscono alla modella un fascino aggressivo ed intrigante. Completa il look lo sguardo penetrante e felino della Mello.

“Divina”, si legge nei commenti. E ancora: “Che donna”, “Sei molto bella e tanto sexy…”, “Sei la perfezione, nessuna mai come te!”. Il corpo mozzafiato di Dayane fa impazzire proprio tutti – uomini e donne – e la rende unica agli occhi dei suoi 17mila followers: “Sei di una sensualità pazzesca, totalmente fuori dal comune. Che miracolo della natura”.