Er cogli***! Sossio Aruta attacca Er Faina e pure Pamela Prati e Francesco Chiofalo

Damiano "" Coccia è il concorrente più contestato di questa edizione di. Nel passato dello youtuber fidanzato dipesano alcuni insulti omofobi e razzisti, nonché video contro personaggi del mondo dello spettacolo, compresi Barbara D'Urso e persino alcuni ex concorrenti di Temptation.

Ora che anche lui fa parte di quel mondo, ad attaccarlo via social è intervenuto Sossio Aruta, con un video durissimo : "Alla fine ce l’hai fatta. A Temptation Vip. Ma Vip de che? […] L’anno scorso hai rotto i co…oni a me e ora sei Vip? Vip de che? Perché hai insultato mezza italia, compreso il sottoscritto e Barbara d’Urso? Ma non ti vergogni? Er monnezza, er co…one. E ora sei fidanzato da sei mesi? Coincidenza. Inizia il programma e ti fidanzi. La prima che passa ti sei fidanzato. Un consiglio, esci single così poi vai da Maria De Filippi a Uomini e Donne."

Nel suo filmato, Sossio non se la prende soltanto con Er Faina, ma anche con altri personaggi che a suo dire avrebbero tentato di tutto per ottenere fama attraverso il web o la televisione: "La sai la differenza tra me e te? Che io non sto facendo questo video perché ho bisogno di visibilità, come te e qualcun altro. Pamela Prati, Mark Caltagirone, quest’altro che va in giro a portare i fiori… il tumore al cervello. Ma come siete messi? Ma che vi inventate? Per due followers in più". Se è lampante il riferimento al caso dello sposo inesistente di Pamela Prati, è altrettanto chiaro che, parlando di un personaggio che "va in giro a portare i fiori… il tumore al cervello", Aruta si riferisca a Francesco Chiofalo, alle sue dichiarazioni pubbliche sull'intervento alla testa e al bailamme mediatico sui tentativi di riconquistare Antonella Fiordelisi.

L'attacco di Sossio continua: "Sei vomitevole, sei arrivato a Temptation insultando le persone. Quelle come me, che non conosci perché ho partecipato a Temptation. Chi ca..o è Sossio? Almeno io avevo fatto Campioni, ho fatto quattro anni di Uomini e Donne. Ma tu che hai fatto, tranne che insultare le persone del mondo dello spettacolo, compreso il sottoscritto? Er monnezza, questo sei. Diventare famoso insultando le persone, come me, vere". Insomma, la guerra a distanza tra i due è solo all'inizio. E viene da chiedersi perché la televisione italiana non riesca proprio a fare a meno di personaggi così tremendamente trash.