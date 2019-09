Messaggi di odio contro i figli di Alvaro Morata! La denuncia di Alice Campello

I social sono uno struemento bellissimo ma possono trasformarsi in un luogo invivibile per colpa dell'odio: lo ha scoperto sulla sua pelle Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, leggendo gli insulti irripetibili ai suoi gemelli. Alice Campello è la bionda moglie di Alvaro Morata. Figlia di un noto imprenditore veneto, per amore del suo uomo la ragazza ha da tempo abbandonato l'Italia per seguirlo negli spostamenti tra le varie formazioni top-class europee. Attualmente il calciatore veste la casacca dell'Atletico Madrid ed è proprio nella capitale spagnola che i due stanno crescendo i loro due gemelli, Alessandro e Leonardo.

I due appaiono innamoratissimi come il primo giorno e condividono tantissimi momenti della loro vita e della quotidianità con i milioni di follower che li seguono con grande affetto. Non hanno mai lesinato immagini dei loro bambini, fin da piccoli esposti sui social ma con grande attenzione da parte di entrambi i genitori, considerando soprattutto il fatto che Alice Campello, prima di essere la moglie di Alvaro Morata, è una modella e influencer italiana di grande successo. Tra i tantissimi fan della coppia, che riempiono loro e i bambini di complimenti e di affetto, ci sono però anche tanti hater, alcuni dei quali in apparenza molto pericolosi, come già dimostrato in passato dalla ragazza. Alice Campello ha voluto rendere pubblica l'identità di uno di questi condividendo sulle sue storie alcuni dei messaggi ricevuti da questo individuo. Sono messaggi carichi di odio e di cattiveria verso i gemelli, dove si possono leggere frasi irripetibili a loro riferiti.