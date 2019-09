Si inginocchia sui binari e attende l’arrivo del treno regionale

“Quando ha visto un treno entrare in stazione – raccontano alcuni testimoni – l’uomo si è alzato e gli si è inginocchiato davanti, sul binario, ed ha aspettato di essere travolto”. E’ morto così l’uomo dall’apparente età di 65 anni che questa mattina è stato travolto dal treno in arrivo da Velletri e che stava per fermarsi nella stazione di Ciampino sul binario 1 e quindi stava procedendo a velocità ridotta. Indosso non aveva documenti.

Impossibili i soccorsi. Inutili anche le disperate manovre di frenatura in emergenza del macchinista che non ha potuto far niente per evitare l’uomo. Alcuni testimoni hanno raccontato di averlo visto poco prima leggere il giornale tranquillamente sulla banchina.