Balliamo? Francesco Renga esce allo scoperto con la fidanzata Diana Poloni

Francesco Renga sembra aver voltato pagina dopo la fine della storica relazione con Angiolini. Se l'attrice già da qualche tempo fa coppia fissa pubblicamente con Massimiliano Allegri, con il quale si mormora che potrebbe convolare a nozze, il cantante è uscito allo scoperto da poco con la sua fidanzata. Lei è Diana Poloni e Francesco Renga l'ha presentata ufficialmente sul suo profilo Instagram con un post molto romantico.

Dalla separazione con Ambra Angiolini, che l'ha reso padre di Jolanda, Francesco Renga ha tenuto la sua vita privata molto riservata. Da ormai tanti anni, circa quattro, il gossip mormorava di una presunta relazione tra il cantante e Diana Poloni ma nessuno dei due aveva mai ufficializzato la love story.

La coppia è sempre sfuggita ai paparazzi, non ha mai dato adito a pettegolezzi e difficilmente si è mostrata in pubblico a eventi mondani. Probabilmente entrambi volevano avere la certezza che tra loro non fosse un semplice fuoco di paglia prima di renderlo noto a tutti ma è ancora più probabile che volessero vivere la loro storia lontani da occhi indiscreti. Era un po' il segreto di Pulcinella, tutti lo sapevano ma nessuno ne parlava per rispettare le volontà del cantante. Finalmente, senza preavviso, Francesco Renga ha però deciso di condividere sul suo profilo Instagram una foto che li ritrae insieme, abbracciati e felici, durante un lento.