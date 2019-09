A Temptation Island Vip Giovanni Conversano contro Serena Enardu

La prima puntata di Temptation Island Vip ha regalato molti spunti di riflessione e ha fatto subito entrare nel vivo del senso di questo programma. La prima coppia a subire il “terremoto delle tentazioni” è stata quella formata da Serena Enardu e Pago. Sebbene in apparenza si siano sempre mostrati come una coppia affiatata, la realtà dei fatti è ben diversa.

Fin dalle clip di presentazione, infatti, i due hanno dichiarato di avere molti problemi che sperano di risolvere con la partecipazione al programma. Nello specifico, Serena Enardu sente che dopo tanti anni qualcosa è cambiato nel rapporto con Pago, con il quale non c'è più l'intesa e la “frizzantezza” dei primi anni. Nel villaggio sardo pare che Serena Enardu abbia trovato l'effervescenza e gli stimoli che non ha più con Pago in uno dei single pronti a corteggiare le fidanzate. L'esuberanza di Serena non è passata inosservata al suo fidanzato, così come non è passata inosservata al suo ex storico Giovanni Conversano.

Serena Enardu e Conversano si sono conosciuti ormai 10 anni fa a Uomini e Donne, altro programma di Maria De Filippi, e sono stati insieme diversi anni prima di dirsi addio. Oggi, l'uomo è felicemente fidanzato con Giada Pezzaioli ed è padre di un bellissimo bambino ma ieri, forse perché stuzzicato dai fan, è tornato a parlare di Serena tramite i social. “ Dopo 9 anni tutti i nodi vengono al pettine! Quando mi chiedevate: ‘Ma cosa ne pensi?’, penso che lei sia ciò che è sempre stata. Oggi non dirò tutto perché voglio vedere fino a che punto arriva, ma lei è sempre stata questa. Io non mi meraviglio, forse qualcuno di voi si meraviglia ma io lo sapevo, e questo è il motivo per cui 9 anni fa ho detto ‘fuori, via' '” ha detto Conversano in un video condiviso su Instagram.