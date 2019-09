In vendita il mega yacht di Paul Allen a 326 milioni di dollari

Gli eredi di Paul Allen hanno messo in vendita l'Octopus, il mega yacht con 41 cabine in cui incisero anche Mick Jagger e gli U2. Paul Allen è stato uno degli uomini più ricchi degli Stati Uniti, la mente che ha dato vita al colosso di Microsoft insieme a Bill Gates. È morto quasi un anno fa, il 16 ottobre 2018, e i suoi eredi hanno deciso di vendere quello che era uno dei suoi acquisti più amati, lo yacht Octopus.

Lungo 126 metri, quando venne consegnato nel 2003 era uno degli yacht più grandi del mondo e ne parla con grande affetto lo stesso Paul Allen nelle sue memorie. In “Idea Man” scrive: “ Quando sono stato sul ponte per la prima volta, mi sono sentito come se fossi su un'astronave ” e in effetti la sua stazza è davvero impressionante. Per fare un paragone, basti pensare che è più lungo di un campo di calcio. Più che uno yacht, l'Octopus è una vera e propria nave, dove al suo interno trovano spazio 41 cabine, suddivide tra ospiti e personale dell'equipaggio. Infatti, a bordo dello yacht di Allen possono essere trasportate 26 persone in 13 cabine extra lusso, mentre le rimanenti sono destinante ai circa 60 membri dell'equipaggio.

Sul ponte superiore si trovano ben due elicotteri mentre a poppa è presente il tender, la barca d'appoggio che in questo caso misura quasi 20 metri. Oltre a questo, che è il principale, ce ne sono altri 7 di tender, per le esigenze di salvataggio ma, soprattutto, di spostamento degli ospiti a bordo, che possono usufruire anche di due mini sottomarini.

Uno dei due è in realtà un dispositivo ad altissima tecnologia che può immergersi fino alla profondità di 4000 metri e che viene utilizzato per studiare i fondali oceanici. L'altro ha una destinazione d'uso maggiormente turistica e al suo interno possono stare in sicurezza fino a 10 persone per arrivare a una profondità di circa 400 metri. Quella di Allen per i fondali marini era una vera passione, tanto che lo yacht vanta anche un centro immersione, una vasca per esplorare i fondali e, ovviamente, una camera iperbarica.

In uno dei ponti superiori di poppa è stato ricavato lo spazio per una piscina ma le possibilità di intrattenimento a bordo sono innumerevoli. Paul Allen volle un cinema, una discoteca e anche un campo da basket. Ovviamente i ponti sono collegati con ascensori e in uno dei gavoni stagni c'è anche un SUV, per muoversi comodamente a terra. Tuttavia, uno degli ambienti più iconici dell'Octopus di Paul Allen è lo studio di registrazione, un vero e proprio gioiello dove hanno inciso anche Mick Jagger e gli U2. Quanto costa diventare proprietari di questo gioiello? Ben 326 milioni di dollari.