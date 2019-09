Il governo Conte incassa la fiducia della Camera : ok all’esecutivo M5s-Pd-Leu

Via libera da Montecitorio tra le contestazioni di Lega e Fratelli d'Italia fuori e dentro l'Aula. Duro scontro tra il presidente del Consiglio e gli ex alleati. Ladà il via libera alla fiducia al, composto da. A votare a favore del nuovo esecutivo, guidato da Giuseppe Conte, sono stati 343 deputati, 263 i voti contrari. Domani l'esecutivo è atteso dalla prova del Senato. "Sono soddisfatto del risultato". Così il premier Giuseppe Conte, lasciando Montecitorio, commenta con i cronisti il voto di fiducia dell'Aula.

Fiducia dalla nuova maggioranza, aspre critiche e contestazioni dai vecchi alleati. Il giorno del primo passo parlamentare del governo Conte 2 passerà alla storia per due fatti: l’ampio via libera di Montecitorio (343 sì e 263 no) e le violente contestazioni di Lega e Fratelli d’Italia, che hanno attaccato il nuovo esecutivo fuori e dentro l’aula.

"Bene la fiducia alla Camera. Massimo sostegno alle parole del presidente Conte. M5S ha idee chiare: lavoro, imprese, ambiente, scuola, famiglia sono priorità. Ma anche taglio parlamentari e revoca concessioni autostradali. È il momento di correre, è il momento del coraggio. Ci siamo!". Lo twitta il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dopo la fiducia alla Camera del governo Conte bis.

"Bene il Presidente Conte e la fiducia alla Camera. Un altro passo in avanti per cambiare l'Italia e renderla più verde, giusta e competitiva". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti dopo il voto di fiducia al governo alla Camera.

A farla da protagonista anche la manifestazione convocata da Fratelli d’Italia, e a cui ha partecipato anche la Lega, durante la quale gli esponenti dei due partiti hanno chiesto, davanti a Montecitorio, di tornare al voto. Accusando il neo-nato governo di aver impedito agli italiani di esprimersi con nuove elezioni. Sulla manifestazione si sono scatenate le polemiche per alcune persone in piazza che hanno fatto il saluto romano.

La discussione è ripresa nel pomeriggio alla Camera ed è terminata con la replica di Conte, che non ha risparmiato pesanti attacchi ai suoi ex alleati di governo della Lega, rivolgendosi più volte anche al leader del Carroccio, Matteo Salvini. Il presidente del Consiglio è stato anche aspramente contestato durante il suo intervento, proprio dagli esponenti del centrodestra e soprattutto da quelli della Lega.