Ma come ca** è possibile? Unomattina parte alla grande su Rai Uno

"Ma come ca** è possibile?!" . È stata questa la gaffe in diretta che ha caratterizzato la prima puntata della nuova stagione di Unomattina su Rai Uno. Protagonista della topica è Carlotta Ricci, inviata della trasmissione a Piacenza, per approfondire l'omicidio di Elena Pomarelli per mano di Massimo Sebastiani.

Non si sa per quale motivo, probabilmente un problema tecnico – uno dei "tanti" che ha avuto luogo in questo giornata (storta) del format – fa sbottare la giornalista. Peccato che il suo colorito commento si sente forte e chiaro in studio e a casa. E la conduttrice Valentina Bisti – al timone del programma al fianco di Roberto Poletti – cerca di mettere una toppa: "Non sente…allora, abbiamo qualche difficoltà con questo collegamento. Facciamo così: ci ricollegheremo con Carlotta più tardi" . Anche la chiusura della puntata porta con sé un errore... il duo alla conduzione calcola male i tempi e quando parte il jingle di chiusura, i saluti finali vanno in onda troncati: "Ci vediamo doma…". E arriva lo stacco.