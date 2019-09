Truffa del fittasi... incassa la caparra e scompare

Inganna una coppia di ragazzi promettendo in fitto un’abitazione non sua, incassa la caparra e sparisce. Ma i poliziotti lo rintracciano e denunciano un 35enne a Salerno. L’operazione porta la firma degli agenti dell’Ufficio Prevenzione e dell’Ufficio denunce in servizio presso la Questura del capoluogo salernitano. I poliziotti avevano accolto la denuncia di due giovani che s’erano ritrovati a pagare la somma di 700 euro senza ottenere, come promesso, l’accesso e il fitto dell’abitazione.

Tutto è partito con un annuncio “civetta” pubblicato su internet. Le condizioni e le promesse dell’inserzionista avevano convinto i ragazzi a contattarlo per chiedere un appuntamento al fine di visionare l’abitazione, in centro a Salerno. All’incontro s’era presentato un 35enne che ha mostrato loro la casa e ha chiesto – avendo avuto certezza dell’interesse all’affare da parte dei due giovani – una caparra di settecento euro per “fissare” la casa. I ragazzi, speranzosi d’aver trovato un’abitazione confacente ai loro bisogni, hanno pagato quanto richiesto. Quindi hanno ottenuto dal loro interlocutore la promessa di un nuovo appuntamento, da fissare in seguito, per la formalizzazione e la consegna delle chiavi dell’immobile.

Dopo qualche giorno, come riporta La Città di Salerno, hanno provato a ricontattare il 35enne. Ma ogni tentativo s’è rivelato vano. Così i ragazzi hanno capito d’essere stati truffati e si sono rivolti ai poliziotti. Gli agenti, accolta la denuncia hanno mostrato alcune foto ai giovani che hanno riconosciuto il loro interlocutore e hanno condotto una rapida indagine che ha dato riscontri alle accuse. Per l'uomo, un 35enne del posto, è scattata la denuncia: risponde dell'accusa di truffa.