Sono sconvolti! Ecco com’è morta l’attrice 16enne Mya-Lecia Naylor

Le cause del decesso della giovanissima attricesono state rese note dal medico legale che ha effettuato l’autopsia. La ragazza era scomparsa il 7 aprile scorso a soli 16 anni. Secondo quanto riportato dall’assistente del coroner, Toby Watkin, la giovane star sinella sua casa di famiglia. I suoiLa notizia della morte di Mya aveva sconvolto l' Inghilterra e aveva fatto immediatamente il giro del mondo. La conferma del decesso era avvenuta solo una settimana dopo la morte, attraverso un comunicato pubblicato dalla BBC. La Naylor era conosciuta anche a livello internazionale, in particolare per il piccolo ruolo ottenuto nel film Cloud Atlas con Tom Hanks, Halle Berry e Hugh Grant.

L’annuncio della morte della 16enne Mya-Lecia Naylor era stato diramato dall’agenzia che la rappresentava tramite un comunicato: “È con la più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che domenica 7 aprile, Mya-Lecia Naylor, molto tristemente, è morta. Mya-Lecia aveva un enorme talento e una grande ruolo in A & J. Ci mancherà moltissimo. Il nostro amore e i nostri pensieri sono con tutta la famiglia e gli amici in questo momento difficile”.Anche laaveva espresso parole di cordoglio per la morte della giovanissima interprete. Mya-Lecia era diventata popolare proprio grazie alla nota televisione per ragazzi.

Nel comunicato diramato dall’emittente si legge: “Ha brillato così tanto sui nostri schermi … ed è impensabile che ora non farà più parte del nostro viaggio. Era estremamente popolare presso il nostro pubblico, era un’attrice, ballerina e cantante di grande talento e un vero modello per i suoi giovani fan”. All’epoca le cause del decesso erano ancora sconosciute. Nata nel 2002, Mya-Lecia era attrice, modella e cantante. L’esordio era avvenuto quando aveva solo 2 anni nella serie televisiva britannica Absolutely Fabulous. Dopo la morte, i suoi familiari si erano detti sconvolti e addolorati.