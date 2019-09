L' inchiesta sul figlio di Grillo oscurata per non disturbare il Governo Pd-M5S

Sui social, diversi utenti alimentano la tesi che la notizia dell'indagine per violenza sessuale di gruppo in cui è stato coinvolto il figlio di Beppe Grillo, Ciro, sia stata diffusa volutamente in ritardo per non ostacolare l'asse Pd-M5S. Pare che qualcosa non quadri sulla vicenda che ha per protagonista il figlio di Beppe Grillo. Il ragazzo, indagato insieme ad altri tre ragazzi per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa milanese di 19 anni, avrebbe commesso lo stupro il 16 luglio.

La denuncia, presentata dalla giovane, è scattata solo 10 giorni dopo, il 26 luglio. Ma la notizia dell'inchiesta è arrivata molto più tardi, per la precisione il 6 settembre. Quindi 42 giorni dopo che la presunta vittima dello stupro ha trovato il coraggio di raccontare tutto ai genitori e alle forze dell'ordine. Un ritardo notevole, inconsueto e bizzarro, data la notorietà dei personaggi in ballo, in particolare il quintogenito del garante del Movimento 5 Stelle.

Un motivo più che sufficiente perché i social si sbizzarrissero nel denunciare la stranezza dell'ampio lasso di tempo trascorso tra la denuncia dei fatti e la loro diffusione, tramite i media, all'opinione pubblica. In effetti, l'agosto 2019 non è stato sonnacchioso come al solito. Mentre gli italiani erano quasi tutti in vacanza, per la prima volta Matteo Renzi e Grillo deponevano l'ascia di guerra lavorando a un'intesa che si è concretizzata nell'accordo di governo che ha estromesso dall'esecutivo la Lega, sostituita in fretta e furia dal Pd di Nicola Zingaretti. Ma i guai giudiziari del rampollo di casa Grillo avrebbero potuto impedire, o quantomeno ostacolare, l'inciucio. Ne sono convinti diversi utenti di Twitter.