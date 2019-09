Schifata! La ex di Fabio Troiano sbotta dopo il red carpet dell’attore con la Eleonora Pedron

Fabio Troiano ed Eleonora Pedron sono usciti allo scoperto con il Festival del Cinema di Venezia, ma Anny Centis, ex fidanzata dell'attore, ha sbottato sui social. Il Festival del Cinema di Venezia ha segnato il debutto della coppia composta da Fabio Troiano ed Eleonora Pedron, ma la ex fidanzata dell’attore, Anny Centis, non ha reagito bene.

Troiano e la Pedron, che hanno tentato di mantenere riservata la loro relazione nonostante le incursioni dei paparazzi, hanno deciso di uscire allo scoperto sul red carpet della Mostra del Cinema dove, tra sorrisi e abbracci, si sono lasciati andare ad un bacio che ha fatto immediatamente il giro della rete. Dopo essere stati avvistati insieme in Sicilia, i due hanno voluto non commentare la nascita dell’amore almeno fino a quando non fossero stati certi che si trattasse di un sentimento importante. Trascorsi alcuni mesi da quelle foto paparazzate, quindi, l’attore e la showgirl hanno ritenuto giusto confermare la relazione, ma la ex compagna di Troiano ha sbottato sui social lasciando intendere che tra lei e Fabio non sia finita in maniera pacifica.