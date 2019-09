Selma Blair nuda dopo la chemioterapia... è polemica

Uno scatto potente quello che Selma Blair ha voluto condividere con i follower di Instagram: l'attrice si è fatta immortalare di spalle con il lato B nudo, in primo piano. Un'immagine molto particolare che la ritrare allo specchio mentre con la mano si sfiora la testa priva di capelli, frutto delle varie sessioni di chemioterapia. La star indossa una giacca rosa molto elegante e una borsetta fashion a forma di granchio le copre le parti intime.

La discalia recita "Ritratto di signora" e, fino ad ora, ha ricevuto più di 230.000 like tra follower abituali, fan e personaggi dello spettacolo. Ma anche tante critiche da parte di chi non ha gradito l'immagine e ha deciso di comunicarlo attraverso parole non sempre gentili.

Selma sembra non curarsi dei commenti negativi, ribattendo con ironia e simpatia: la sua è un'immagine sicuramente provocatoria, da cui traspare la voglia di stabilire un punto di ripartenza. L'attrice si è sottoposta a un intenso ciclo di chemioterapia, una cura sperimentale che prevede il trapianto di cellule staminali ematopoietiche fino a oggi utilizzate per combattere i tumori del sangue e del midollo osseo. L'attrice si è sottoposta al trattamento chemioterapico per contrastare e rallentare la sclerosi multipla, diagnosticata pochi anni fa, un percorso medico che l'ha lasciata senza capelli ma pronta a risalire la china, grazie al trapianto necessario per riavviare il sistema immunitario.

Tante le star accorse in suo sostegno e che hanno adorato l'istrionico scatto, tra queste Christina Milian e l'ex co-protagonista Sarah Michelle Geller. Selma ha iniziato da poco la fisioterapia ed è pronta a ricominciare la sua vita, decisa a mettere in pausa la malattia per sempre.