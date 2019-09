E' già bufera a Temptation Island Vip: tutti contro Er Faina

Parte stasera la nuova edizione di. Ed è già tempo di. In particolare contro un concorrente. La partecipazione dinon è stata approvata proprio da nessuno. La motivazione? Il famoso, definito anche ‘star del web’, in molti dei suoi video si è lasciato fin troppo andare ed ha insultato tanti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e non.

Il linguaggio utilizzato da Er Faina non è molto apprezzato, anzi. I suoi video denuncia spesso e volentieri contengono termini volgari e offese anche a sfondo razzista. Quando si è venuto a sapere della sua partecipazione al famoso reality dei sentimenti il web intero si è mobilitato. Ma, non solo, anche alcuni volti noti, come per esempio Tina Cipollari, hanno espresso il loro disappunto.



Chi seguesi ricorderà che, un po’ di tempo fa, Er Faina venne raggiunto dall’inviata Rajae Bezzaz a causa di un video che girò insultando una. Durante il servizio, però, proprio mentre l’inviata lo stava intervistando è accaduto qualcosa di molto particolare: l’agente dello youtuber è voluta intervenire cercando di bloccare Rajae e accusandola di aver dato del razzista a Damiano Coccia. Cosa ovviamente, non vera.

E su questo episodio Striscia La Notizia è voluta ritornare poche ore fa, chiedendosi: “Riuscirà Damiano Er Faina a parlare a Temptation Island Vip senza il suo agente?“, e postando il video del momento incriminato.

Oltre al criticatissimo Damiano, partecipano: l’attrice e showgirl Nathaly Caldonazzo con il fidanzato Andrea Ippoliti, la conduttrice tv e radiofonica Anna Pettinelli con il fidanzato attore Stefano Macchi, il cantautore Pago con l’ex tronista Serena Enardu. E ancora l’attore napoletano Ciro Petrone con la fidanzata Federica Caputo, il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi con la prof. de “L’Eredità” Chiara Esposito.

Su “Er Faina”, la situazione è complicata, la sua partecipazione a Temptation Island Vip 2 ha scatenato il disappunto di alcune webstar, blogger e creators che hanno deciso di boicottarlo. Da Trash Italiano a Il Menestrello non vedremo gif, meme o contenuti multimediali su Er Faina fino alla fine di Temptation, un invito che sta prendendo piede anche su altre pagine dedicate all’intrattenimento.