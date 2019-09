David Beckham si 'risposa' con una modella cinese

In smoking e in forma smagliante, l'ex calciatore filma lo spot di un albergo di lusso londinese, recitando il ruolo di uno sposo di una splendida modella asiatica. La gelosia di Victoria Beckham nei confronti del marito David è ben nota, quindi in tanti a Londra si sono chiesti come abbia fatto l’ex calciatore a strappare alla moglie il permesso di girare un video in cui fa finta di sposarsi con un’altra donna in uno spot in cui si mostra molto intimo e innamorato.

Come si vede nelle foto esclusive pubblicate dal tabloid inglese “The Sun”, il bel David indossa un elegante smoking nero e si muove sorridente al braccio della modella cinese Angelababy, che invece sfoggia un romantico abito da sposa.

Molti londinesi di passaggio nella zona si sono fermati incuriositi, chiedendosi cosa stesse succedendo quando hanno visto Beckham, con una donna che non era la moglie Victoria, scendere con una modella in abito da sposa dal classico bus rosso a due piani dove troneggiava la scritta: “ Riservato ai nostri ospiti ”, per poi dirigersi, mano nella mano, tra palloncini e coriandoli colorati, all’interno di un raffinato albergo in pieno centro, ed esattamente il “Londoner Macao” che è, poi, il committente dello spot.

Nessuna traccia di Victoria Beckham che non ha voluto supervisionare lo spot, fidandosi ciecamente del marito, che in molti danno come molto sensibile al fascino femminile, anche perché la modella protagonista, il cui vero nome è Angela Yeung Wing, è una sua cara amica.