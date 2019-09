Sta male! Kim Kardashian positiva al test per il lupus e l’artrite

La prima puntata disi è aperta con una notizia dai risvolti potenzialmente pericolosi e dalla complessa gestione.dovrà sottoporsi a una serie di indagini volte ad approfondire quanto emerso da unocui si è sottoposta recentemente. Reduce da un periodo reso difficile da una serie di problematiche di natura fisica (), Kim ha deciso di sottoporsi a un test del sangue consigliatole dal suo medico, Daniel Wallace.





il medico di Kim l’ha convocata per fornirle il responso del test. “I tuoi anticorpi risultano positivi al lupus e all’artrite reumatoide” è quanto l’uomo ha comunicato alla Kardashian. Comprensibile la reazione della donna che si è immediatamente allarmata, sciogliendosi in lacrime. Il medico l’ha però rassicurata, spiegandole che il risultato del test potrebbe essere un falso positivo. Le ha quindi consigliato di eseguire ulteriori test che stabiliscano con certezza quanto sta realmente accadendo. La Kardashian ha manifestato tristezza e preoccupazione: “I prossimi giorni saranno un inferno. Devo capire che cosa ho e come posso risolverlo”.

Terminata la puntata, Kim Kardashian ha pubblicato un tweet in cui commentava i risultati del test ricevuto. “Pensare al dolore che avverto alle mani e a quanto sta accadendo può essere spaventoso. Ero ansiosa di capire che cosa non andava”. Keeping Up With the Kardashians è uno show registrato. È probabile che la diva, madre di 4 figli, abbia già ricevuto l’esito degli esami cui si è sottoposta dopo il primo test. I risultati saranno svelati nell’arco delle prossime puntate.