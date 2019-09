Oh mamma! Ecco lo scatto inedito del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Era il 20 Settembre del 2013 quandoconvolarono a nozze. La loro fu una giornata a dir poco incredibile ma, soprattutto, indimenticabile. Si perché le nozze della coppia italo-argentina hanno raccolto l’attenzione di tutti e sono finite, ovviamente, al centro del gossip. Furono tanti infatti i giornali a seguire la giornata passo per passo, ora per ora, dall’arrivo degli invitati a Comignano sino a quando i due sposi si sono scambiati il ‘si’ che ha suggellato il loro amore. Ildi Stefano De Martino e Belen Rodriguez ha incuriosito tante di quelle persone proprio come è successo con i matrimoni dei reali inglesi. Il loro è stato un grande amore, erano felicissimi, la nascita del piccolo Santiago aveva donato loro ancor più gioia.

Poi quello che è successo lo sappiamo tutti. Il loro rapporto, dopo 2 anni di matrimonio, si era screpolato .si sono separati, hanno diviso le loro strade ed ognuno sembrava aver preso la sua. Sembrava perché, in realtà, proprio dopo questi ultimi avvenimenti si può intendere che il sentimento che li legava, molto probabilmente, non li ha mai lasciati andare.Forse è un po’ azzardato dir ciò ma probabilmente Stefano e Belen non hanno mai smesso di amarsi. Oggi i due sono tornati a far coppia e sono felici come non mai. Anzi lo sembrano ancor più di prima. Sono tornati ad essere marito e moglie, perché il divorzio in realtà non ci è mai stato, ma si parla addirittura di un secondo matrimonio in arrivo per loro.

E Cecilia a proposito diha voluto ricordare quella che, nel lontano 2013, fu la loro giornata. La piccola dei Rodriguez ha ripostato, sul suo profilo, una fotografia dove appaiono lei e sua sorella Belen proprio mentre si preparano per il matrimonio. I volti delle due non nascondono l’emozione che provavano in quel momento. E Cecilia ha commentato questo ricordo con un “Oh mamma”.