Le star ci ridono dietro! Karina Cascella contro i colleghi 'sconosciuti'

L’ex opinionista di “Uomini e Donne” Karina Cascella, interrogata su Instagram dai suoi follower circa la mancata presenza alla Mostra del Cinema di Venezia, ha spiegato perché ha preferito restare a casa. “Ragazzi ma perché continuate a farmi questa domanda? Ma vi pare normale vedere ciò che si è visto a Venezia? Io posso capire che dei brand decidano di farsi rappresentare da alcune celebrità, lo capisco, ci sta. Ma ci sono nomi e nomi su!”.

E ancora: “Come, e lo dico con molta umiltà, non ci stava il mio di nome, così non ci stava però il restante 60% dei nomi! Ma si può vedere gente che fino al giorno prima magari non ha mai letto un libro, o guardato un film che non siano i Simpson sfilare e ringraziare e postare come se fossero star di Hollywood? Le grandi star ci ridono dietro, quella è la verità e fanno pure bene”. Il post ha conquistato i suoi fan che le hanno fatto sapere di condividere le sue parole grazie a un “like”.

Quest'anno a sfilare alla Mostra del Cinema sono stati numerosi ex volti di Uomini e Donne, Grande Fratello e Isola dei famosi. Ed è proprio a questi che si rivolge Karina Cascella : Giulia De Lellis ha partecipato all’evento insieme al compagno Andrea Iannone, e ancora Nilufar Addati, Camilla Mangiapelo, Giulia Salemi, Teresa Langella e il fidanzato Andrea Dal Corso, Andrea Cerioli e la compagna Arianna Cirrincione e perfino Ilaria Teolis e Nunzia Sansone di Temptation Island.