Rita Dalla Chiesa malinconica : Difficile e indimenticabile la vita in caserma

Ricordi ed emozioni che tornano alla mente velati da malinconia. Rita Dalla Chiesa torna a parlare dell'infanzia vissuta in caserma con un post social nostalgico. La popolare giornalista e conduttrice, attraverso il suo profilo Instagram, ha fatto un salto indietro nel passato per rievocare momenti della sua infanzia vissuti a Palermo, dove il padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa era in servizio.

Rita Dalla Chiesa ha pubblicato la foto della vecchia caserma dove ha vissuto per anni insieme alla famiglia, descrivendo momenti di vita vissuti in quel luogo. " Quella finestra illuminata era, tanti anni fa, - esordisce nel post la Dalla Chiesa - la camera di mio fratello quando abitavamo a Palermo. Oggi, la caserma della finestra illuminata, si chiama Carlo Alberto dalla Chiesa. Quanta vita con i nostri genitori e i nostri amici, su quel terrazzino. Quanti sogni e quanta musica. C’era un ragazzo che come me....O Il ragazzo della via Gluck... Quante stelle guardate. E ogni sera, dal cortile, arrivavano le note de “Il silenzio”. E tutte le mattine c’era l’alza bandiera. Una vita in caserma, difficile da spiegare e dimenticare. Ma così bella da averla vissuta".

Nessun rimpianto ma tanti ricordi che lei ha raccontato anche nel suo libro "Mi salvo da sola" e che alcuni follower citano ricordando le sue parole. Il post ha toccato, infatti, nel profondo molti suoi fan che hanno vissuto contesti simili o che si sono visti vicini ai sentimenti di Rita Dalla Chiesa. Non è la prima volta che la Dalla Chiesa rievoca momenti della sua infanzia trascorsa tra la caserma e la lotta alle Brigate Rosse, portata avanti dal padre. Qualche mese fa, ospite del programma di Paola Perego "Non disturbare", la giornalista si commosse nel ricordare la sua adolescenza e quanto affrontato dalla sua famiglia.