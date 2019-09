Uomini e Donne... Tina Cipollari si mette a dieta e dovrà perdere 20 kg

La popolare opinionista è alle prese con qualche chilo di troppo. Le registrazioni di Uomini e Donne sono già cominciate e iniziano a trapelare le prime indiscrezioni su quanto vedremo nelle prossime puntate a partire dal 16 settembre. Tra queste una bilancia che potrebbe spuntare in studio. Maria De Filippi ha deciso di aiutare l’amica facendole incontrare un nutrizionista. Al momento Tina pesa 84 chili, e ha deciso di volerne perdere 20 entro Natale. Una sfida non semplice, ma che potrebbe rivelarsi un’ottima idea per l’opinionista.

Tina Cipollari, vamp per eccellenza del piccolo schermo, è senza dubbio l’icona del pomeriggio di Canale 5, ha 53 anni, nata a Viterbo il 14 novembre 1965. La sua bellezza tutte forme misura un metro e settantacinque centimetri di altezza per circa 90 chili di peso, non proprio un fuscello, certo, ma per la Cipollari i suoi chili di troppo non sono mai stati un problema.