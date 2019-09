Crede di essere incinta! Ma si sente male e scopre che la gravidanza era in realtà un cancro

Una coppia credeva di aspettare un bambino, la ragazza era incinta alla 12 settimana è purtroppo è stata devastata da una terribile notizia... la "gravidanza" era in realtà un cancro. Grace Baker-Padden e Joe Cowling avevano discusso dei nomi da dare al piccolo che aspettavano e condiviso le notizia con i loro genitori dopo che ben cinque test avevano mostrato che la ragazza era incinta. Poi la disperazione al 3 mese, quando un'ecografia ha mostrato una massa nella sua pancia piuttosto che un feto.

All'inizio Grace ha cominciato a soffrire di nausea mattutina e vomito. Anche il suo stomaco ha iniziato a gonfiarsi e ha pensato che anche questo fosse dovuto alla gravidanza. Ma quando è giunta alla 10° settimana, ha temuto di avere avuto un aborto spontaneo dopo aver notato macchie di sangue. È stata portata all'ospedale universitario di North Durham con Joe, dove i medici hanno eseguito un’ecografia. I medici hanno diagnosticato la gravidanza molare, nota anche come mola trofoblastica gestazionale.

La gravidanza molare è una forma anomala di gravidanza in cui un ovulo fecondato non vitale si impianta nell’utero e comporta l’instaurarsi di una gravidanza anormale (che non riuscirà ad essere portata a termine). Per i sei mesi seguenti, Grace ha assunto a farmaci chemioterapici antitumorali per tenere sotto controllo gli ormoni. Ora la ragazza sta bene. Sebbene i medici l’abbiano avvertito del 15% di probabilità che possa ricapitare, la coppia ha dichiarato che il sollievo iniziale è stato incredibile e hanno prenotato una vacanza per festeggiare. Sperano ancora di avere un bambino in futuro, ma è stato consigliato loro di non provare per almeno un anno mentre il corpo di Grace si stabilizza.

Joe ora prenderà parte alla Great North Run per raccogliere fondi per il Teenage Cancer Trust, l’associazione che ha aiutato Grace a superare il calvario. Nel suo appello su JustGIving per raccogliere £ 2.000, ha dichiarato: “All'inizio del 2018 alla mia compagna Grace è stato detto che aveva una malattia trofoblastica gestazionale, una rara forma di cancro. L'anno scorso l'ho vista mostrare una vera forza durate i cicli di chemioterapia per combattere la malattia, sono così orgoglioso di lei … [Il suo] trattamento è stato somministrato presso il Teenage Cancer Ward del Weston Park Hospital di Sheffield, un reparto che riceve una grande quantità di fondi dall‘Adolescent Cancer Trust. Il lavoro svolto da infermieri e dottori in quel reparto è semplicemente sorprendente, ogni volta che hanno visitato Grace, sono stato sorpreso da tutto ciò che fanno per le persone coraggiose che stanno curando …"