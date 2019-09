Adesso ci fermiamo! L' 11° figlio e finalmente una femminuccia, la gioia di mamma Alexis

La felicità di una 39nne inglese che ha dato alla luce il suo 11° figlio e alla sua prima bambina. La donna ha trascorso più di 8 degli ultimi 18 anni in gravidanza, ma con l'arrivo della loro prima bambina la loro famiglia e completa... "adesso ci fermiamo". Dopo essere diventata la prima donna in Gran Bretagna ad avere partorito 10 maschi, Alexis Brett si era rassegnata a vivere in una famiglia tutta maschile.

La 39enne ha dovuto felicemente dopo aver dato alla luce il suo undicesimo figlio: una bambina. "Siamo al settimo cielo” ha detto in una intervista al Mirror. “Mi aspettavo un altro ragazzo…. Ma quando ho scoperto che era una bimba, ho fatto una faccia da foto. Ero scioccata, ma felice. Ora è qui con noi, è una sensazione fantastica” ammette Alexis. E la piccola Cameron ha già avuto un notevole effetto sui suoi fratelli, che vanno dai 2 ai 17 anni.

Papà David, 44 anni, un macchinista, ha detto: "Sono tutti super premurosi con lei. Fanno a gara a tenerla in braccia e darle da mangiare – è grandioso." Alexis spiega che sebbene Cameron sia stata una gravidanza inaspettata, è felice di aver finalmente portato una femminuccia in casa Brett e sente che la loro famiglia è ora completa. "Adesso ci fermeremo", ride Alexis. "L'ho detto l'ultima volta, ma questa volta lo dico assolutamente. Amo la mia famiglia come è adesso”.

Alexis ha trascorso più di otto degli ultimi 18 anni in gravidanza, insiste sul fatto che i suoi undici bambini non sono arrivati “perché stava aspettando una ragazza”, anche se crede che Cameron è il completamento della famiglia, che include anche Campbell, 17 anni, Harrison, 16, Corey, 14, Lachlan, 11, Brodie, nove, Brahn, otto, Hunter, sei, Mack, cinque, Blake, tre e Rothagaidh, due anni. "Non avevo mai pianificato di avere una famiglia numerosa, ma ora lo faccio, lo adoro", ha continuato.

Dopo aver dato alla luce Cameron 12 giorni fa, Alexis si sta già preparando a tornare al lavoro tra qualche settimana, dove lavora part-time come istruttrice di fitness. La 39enne ogni settimana fa “49 carichi di biancheria” e deve passare l'aspirapolvere sette volte al giorno. Ha detto: "Non è facile con così tanti ragazzi che corrono in giro, ma mi piace tutto pulito e ordinato. Non posso sopportare il disordine!"