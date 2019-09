Uccisa con botte e morsi sul viso! La morte di Eleonora Perraro è stata atroce

La violenza l’ha investita soprattutto in volto. È quanto emerso dall’autopsia, i cui risultati completi saranno resi noti non prima di 60 giorni. Emergono particolari terribili sulle ultime ore della 43enne trovata assassinata bar «Sesto Grado» di Torbole l’altra mattina, Eleonora Perraro è stata colpita soprattutto in faccia ,sulla nuca, sugli zigomi e vicino alle labbra. Ma dire cosa abbia ucciso Eleonora Perraro non è ancora possibile: tra le ipotesi sul tavolo c’è anche il soffocamento. Per avere risposte precise, serve aspettare. Mentre il principale indiziato, Marco Manfrini, 50 anni, continua a dire di non ricordare nulla. E pure lui attende: è in carcere e lì rimarrà fino all’udienza di convalida, lunedì mattina. Mentre la procura cerca di unire i tasselli di un puzzle meno definito di come si possa immaginare.

Stando alle indiscrezioni, la donna avrebbe una ferita sulla nuca e ferite su uno zigomo, compatibili con una spinta contro un albero: un ulivo aveva tracce di sangue e una sporgenza che rende questa ricostruzione possibile. La donna avrebbe poi in volto i segni di una ferita compatibile con un morso, e a terra sarebbe stata trovata la dentiera di Marco, già inviata al Ris, perché verifichi se ci sono tracce biologiche della donna.

Lei avrebbe infine segni di mani sulla gola, ma non così pronunciati da far immaginare un tentativo di strangolamento. E poi ci sono delle ecchimosi, non gravi, sulle gambe. Di sicuro, non ha fatto in tempo a difendersi. Lui ha qualche segno di ferite da difesa, ma davvero poco. Non è stata una lotta. Se è stato lui, l’ha sopraffatta immediatamente, già con i primi colpi. E poi ha infierito. Infine, è rimasto lì con lei, un po’ addormentato un po’ ubriaco, per l’intera notte.