Serena Williams perde gli Us Open e il suo team incolpa Meghan Markle

Accusata dal team di Serena Williams di portare sfortuna alla tennista, Meghan Markle ha ignorato tutte le dicerie e si è seduta in tribuna per tifare per l'amica nella finale degli Us Open. Ma la Williams ha perso la sua quarta finale consecutiva.

Look sportivo per Meghan Markle che ha assistito ieri sera in tribuna d'onore, insieme ad Anna Wintour, Gigi e Bella Hadid, Spike Lee e diverse altre celebrities, alla finale del torneo Us Open con protagonista la sua grande amica Serena Williams.

Con abito di jeans, mantella di cachemire e capelli sciolti, la Duchessa del Sussex ha conquistato tutti con il suo look informale, decisamente perfetto per l’occasione. Purtroppo, come paventato ieri dal team della tennista americana, molto scaramantico sulla presenza di Meghan Markle in un match così importante, Serena ha perso contro la 19enne Bianca Andreescu la sua quarta finale consecutiva.

L'obiettivo della Williams era quello di vincere il suo 24esimo Grand Slam, eguagliando così il record di 24 vittorie negli Slam che appartiene alla tennista australiana Margaret Court. Ma non c’è stato niente da fare, la rivale ha dominato l’incontro.

Come riportato ieri da diversi tabloid inglesi e americani, la notizia che la Duchessa avesse deciso all'ultimo momento di prendere l'aereo per volare appositamente negli Stati Uniti per sostenere la suadurante una partita così importante aveva gettato nel panico lo staff della Williams, convinto che la presenza di Meghan, come hanno già potuto constatare nel recente torneo di Wimbledon, portia Serena.

E la schiacciante sconfitta di ieri per il suo team è stata l'ennesima prova che in futuro per Serena è molto meglio se la Duchessa del Sussex non assista più dal vivo ai suoi match, ma li guardi comodamente da casa sua attraverso uno schermo televisivo.