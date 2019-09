Il bikini da urlo di Lady Sensi! Giulia Amodio scatena i follower

Stefano Sensi ha già conquistato il cuore dei tifosi dell'Inter ma soprattutto Antonio Conte che gli ha dato le chiavi del centrocampo nerazzurro in coppia con Marcelo Brozovic. L'ex di Cesena e Sassuolo, in estate, è stato molto vicino al Milan che aveva praticamente concluso l'affare con il suo entourage e con il club neroverde di Giorgio Squinzi. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, però, hanno agito da veri rapinatori d'area di rigore e hanno strappato il talentuoso centrocampista 24enne ai cugini rossoneri. Sensi è entrato in punta di piedi all'Inter ma ha subito fatto vedere di possedere qualità tecniche fuori dal comune e di questo se n'è accorto anche Roberto Mancini che l'ha convocato per le sfide di qualificazione ad Euro 2020 contro Armenia e Finlandia.

Contro gli armeni Sensi è partito dalla panchina ed entrato a gara in corso, ma questa sera contro la Finlandia giocherà dal primo minuto, in coppia con il suo compagno di squadra all'Inter Nicolò Barella, vista anche la squalifica di Marco Verratti. Se in campo le cose vanno per il verso giusto e potrebbero anche migliorare, fuori dal campo la sua vita privata procede a gonfie vele con la sua sexy fidanzata Giulia Amodio che vanta oltre 100.000 follower su Instagram.

La ragazza ha tanto seguito sui social anche per via della sua continua esposizione di una linea propria di costumi da bagno. Giulia e Stefano stanno insieme dai tempi di Cesena e lei ha seguito il suo compagno in questa nuova esperienza a Milano. I suoi scatti postati su Instagram scatenano sempre le fantasie dei suoi tantissimi seguaci e l'ultimo in particolare con un bikini bianco e in una posa sensuale ha raccolto oltre 3.000 like e una serie infinita di commenti.