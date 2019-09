Sondaggi politici, Conte supera Salvini, ma il governo M5S-Pd non piace agli italiani

Dall'ultimo sondaggio politico realizzato daper ilemerge che solo il 36% degli intervistati ha un giudizio positivo sul governo. Lo scarso gradimento degli italiani per il neo-nato governo è abbastanza palese, l'alleanza tranon piace agli elettori. Il dato contrastante e che invece sale il gradimento del presidente del Consiglio,, che gode di una fiducia maggiore di, ora in calo.

Poi da Repubblica Alessandra Ghisleri, di Euromedia Research, spiega che “Salvini ha pagato in termini di fiducia: dal 40% è sceso al 37% ma soprattutto è stato scavalcato da Conte”. A confermarlo è anche Emg Acqua con Fabrizio Masia: la popolarità e la fiducia in Salvini scendono. “Quaranta giorni fa superavano il 50%, ora siamo otto punti più giù. Conte, se non ha superato l’ex ministro, lo ha raggiunto”.