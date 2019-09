Riki Marcuzzo torna su Instagram... Ma non è lui e scatta il panico tra i fan

C'è grande attesa per il ritorno sulle scene di Riki Marcuzzo ma in queste ore nel suo profilo Instagram si sta consumanto un piccolo "dramma" a causa del mistero di una foto che non sarebbe del ragazzo. Aleggia un mistero sul profilo Instagram di Riccardo Marcuzzo, il giovanissimo cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi. Idolo delle ragazzine, Riki ha conquistato anche un discreto successo internazionale soprattutto in America Latina.

Le sue fan attendono impazienti il ritorno sulle scene di Marcuzzo con un nuovo lavoro ma in queste ore è in corso un vero “dramma” social sul profilo Instagram del ragazzo, il cui nome diventato rapidamente argomento di discussione su Twitter, tanto da entrare in tendenza tra i primi 10 hot topic in Italia.

Tutte le vecchie foto di Riki sono state eliminate e al loro posto è stata pubblicata un'immagine, una sola, ma non sua. “ Finalmente sono tornato ” si legge sotto la foto di un ragazzo che, seppure somiglia vagamente a Riccardo Marcuzzo, non sembra effettivamente essere lui. Ecco perché sono piovuti migliaia di commenti in nemmeno un'ora, provenienti soprattutto da fan del ragazzo spiazzate da questa mossa.

Come se non bastasse, ecco che sul profilo di Riki sono comparse anche alcune storie che ritraggono la stessa persona della foto in compagnia di alcuni amici ma, soprattutto, con la fidanzata di Marcuzzo. “Cosa sta succedendo?” Questa è la domanda più frequente, anche perché persone vicine al cantante, come Rudi Zerbi, il fotografo Julian Hargreaves, grande amico di Marcuzzo, e la moglie di Francesco Facchinetti hanno commentato sotto l'ultima foto come se nulla fosse.

Finalmente bimbo. Ora che sei tornato… mi porti fuori a cena stasera vero?

Francesco Facchinetti, che negli ultimi tempi cura la promozione dei lavoro di Riki, ha addirittura impostato la foto del misterioso ragazzo come immagine del suo profilo. Addirittura, la fidanzata Sara ha commentato: “”.

È prassi consolidata per i cantanti fare piazza pulita delle foto precedenti in vista della pubblicazione di un nuovo lavoro ma non lo è condividere l'immagine di un'altra persona. Sono molte le ipotesi che si susseguono in queste ore. C'è chi dice che il ragazzo in foto sia una controfigura di Riki e che entrambi siano impegnati nella realizzazione del nuovo videoclip del ragazzo. Altri affermano che, invece, l'account del ragazzo sia stata hackerato. L'ipotesi più plausibile, tuttavia, è che sia in corso uno scherzo ai fan e che questa non sia altro che marketing per promuovere il nuovo disco di Riki. I sempre attentissimi utenti di Twitter potrebbero aver scoperto chi sarebbe quel misterioso ragazzo. Sarebbe Samuel Garofalo, un giovane attore che proprio in queste ore avrebbe disattivato il suo profilo di Instagram. Nei giorni precedenti, pare che Garofalo condividesse immagini di Marcuzzi con un misterioso countdown... È questa la verità?