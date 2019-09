Ve lo dovete mettere ... Taylor Mega si scaglia contro le influencer

Taylor Mega ha pubblicato su Instagram uno scatto dove mostra il dito medio e polemizza contro le influecer che hanno chiesto costumi della sua linea senza poi sponsorizzarla. Dito medio contro le influencer e forse contro una in particolare. Taylor Mega ha pubblicato nelle sue storie di Instagram uno scatto quanto mai esplicito contro le influencer dei social. Il motivo? Aver chiesto un costume della linea della bella influencer senza poi sponsorizzarlo nei loro post ufficiali.

Insomma, Taylor Mega è generosa ma non stupida. La Mega, titolare del brand MegaSwim, avrebbe regalato (su richiesta delle interessate) dei capi della sua collezione mare ad alcune influencer del web. Queste, però, indossando i suoi costumi e pubblicando le foto sui social, non avrebbero utilizzato l'hashtag con il nome del brand, non menzionando la sponsorizzazione.

A tutte le influencer che ci hanno chiesto un costume e poi mettono la foto senza tag, il vosto c.... di #girlspower ve lo dovete mettere ...Inutile dire le cose solo per moda

Ecco spiegato il perché del post di Taylor Mega dove manda letteralmente a quel paese le dirette interessate: "". Al di là della presa di posizione dell'imprenditrice, a destare maggiore interesse nel post è stato soprattutto l'hashtag utilizzato, #girlspower, che ha richiamato subito alla mente, che di questo tag ne ha fatto un marchio distintivo.

Anche se altre influecer dei social lo utilizzano, è inutile dire che molti follower di Instagram abbiano subito pensato che il messaggio della Mega si riferisse, in qualche modo, anche alla Salemi. Quest'ultima, che ieri sera è stata protagonista alla finale di Miss Italia, non si è espressa in merito, ma c'è da scommetere che a breve ci saranno sviluppi e chiarimenti.