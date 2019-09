Karina Cascella... Quanti vip inutili a Venezia

L'ex opinionista di "Uomini e Donne" non si è vista al Festival di Venezia e, interrogata dai suoi follower, ha spiegato il motivo della sua assenza. Karina Cascella, interrogata su Instagram dai suoi follower circa la sua assenza dalla Mostra del Cinema di Venezia, ha spiegato perché ha preferito restare a casa. “ Ragazzi ma perché continuate a farmi questa domanda? Ma vi pare normale vedere ciò che si è visto a Venezia? Io posso capire che dei brand decidano di farsi rappresentare da alcune celebrità, lo capisco, ci sta. Ma ci sono nomi e nomi su! ”.

E ancora: "C ome, e lo dico con molta umiltà, non ci stava il mio di nome, così non ci stava però il restante 60% dei nomi! Ma si può vedere gente che fino al giorno prima magari non ha mai letto un libro, o guardato un film che non siano i Simpson sfilare e ringraziare e postare come se fossero star di Hollywood? Le grandi star ci ridono dietro, quella è la verità e fanno pure bene ”. Il post ha conquistato i suoi fan che le hanno fatto sapere di condividere le sue parole grazie a un "like".

Ha costruito tanto, ha lavorato su se stessa come donna e su diversi progetti

appresenta ciò che le ragazze di oggi vorrebbero diventare: pulita, intelligente e con tanta voglia di fare e di imparare ma con umiltà e semplicità

Nonostante il grande spirito critico, l’ex opinionista di “Uomini e Donne” ha però voluto fare i dovuti distinguo del caso, spendendo parole molto gentili suche a suo dire ha meritato la possibilità di presenziare al Festival grazie al fatto di promuovere costantemente un modello positivo di donna e naturalmente grazie al seguito e al consenso dei suoi follower che non fanno che aumentare. “”, ha dichiarato la Cascella, spiegando che per lei la De Lellis “r”.